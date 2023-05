Incredibile nel vibonese: litiga con il marito e si getta dal ponte, 50enne salva per miracolo

StrettoWeb

Un accesso diverbio con il marito: dovrebbe essere questo il movente che ha spinto una donna di 50 anni, originaria del cosentino, a gettarsi da un ponte a Briatico, in provincia di Vibo Valentia. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava transitando ieri sera in auto quando tra i due è scattato un violento litigio: la donna, forse stanca di discutere, ha adocchiato un ponte sulla strada che collega Pizzo a Tropea, ha chiesto al marito di accostare e si è lanciata già, in un volo di 10 metri. Il marito, visibilmente scosso dalla surreale scena, ha comunque avuto la prontezza di allertare il 112, spiegando l’accaduto. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorsi, i quali hanno trasportato la donna in codice rosso presso lo “Jazzolino” di Vibo Valentia per le prime cure. La diagnosi è di trauma cranico e di frattura delle costole, ma la 50enne è comunque salva. Questa mattina è stata trasferita all’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti.