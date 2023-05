StrettoWeb

Un giovane statunitense di 14 anni ha salvato la sorella da un tentativo di rapimento colpendo l’aggressore con una fionda. E’ quanto comunicato dal dipartimento di polizia di Alpena, località rurale nello Stato Usa del Michigan. Secondo il tenente della polizia locale, John Grimshaw, la dinamica ricostruita è quasi da film.

Un 17enne è arrivato nei pressi dell’abitazione dei due ragazzini attraverso i boschi. Ha afferrato la vittima “cingendole i fianchi con un braccio e ponendole una mano sulla bocca“. Il 14enne, che ha assistito alla scena, ha soccorso la sorella colpendo il rapitore con due proiettili lanciati con la fionda. Uno dei colpi lanciato ha beccato in pieno l’aggressore, colpendolo alla testa. La ferita dolorante e sanguinante lo ha costretto alla fuga.

In seguito alla denuncia dei due ragazzini, le forze dell’ordine lo hanno identificato e arrestato. Le autorità non hanno fornito le generalità del soggetto arrestato, che verrà incriminato per rapimento, adescamento di minori e aggressione.