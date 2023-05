Tragico incidente stradale in Sicilia: morta una donna, tre feriti

StrettoWeb

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte in Sicilia. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Il sinistro letale è avvenuto lungo la Statale 115, alle porte di Sciacca, in provincia di Agrigento. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente. A perdere la vita, una donna di Salaparuta, che era forse seduta sul sedile posteriore di una delle auto. Le persone rimaste ferite sono state trasportate d’urgenza nell’ospedale saccense. Il traffico sulla SS115 è rimasto bloccato per ore per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Le automobili che si sono scontrate frontalmente sono una Jeep Renegade e una Opel Corsa. A bordo di quest’ultima vettura, nel sedile posteriore, viaggiava la vittima. Ferito il conducente. Gli altri due occupanti dello stesso mezzo – il conducente e il passeggero del sedile anteriore – sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Sciacca insieme al conducente della Renegade.