StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato esattamente in via Circonvallazione. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taurianova che hanno regolato il traffico che ha subito parecchi disagi ed effettuato i rilievi del sinistro. Sul posto anche i soccorritori del 118.