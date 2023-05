StrettoWeb

Una donna di 75 anni, di Militello Val di Catania, è morta in un terribile incidente avvenuto ieri sera sulla statale 385, in territorio di Lentini, nel siracusano. La vittima si trovava in auto con il figlio, quando il mezzo è finito fuori strada, impattando contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i carabinieri di Augusta e di Lentini che indagano sull’incidente. Il sinistro è avvenuto mentre era in corso un temporale.