Terribile incidente mortale nel palermitano: scontro tra due auto e un camion

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla strada statale 121 ‘Catanese’, Palermo-Agrigento, tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Per cause in corso di accertamento, due autovetture e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite e una persona ha perso la vita. Lo ha comunicato l’Anas.

Stanno intervenendo i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada provinciale 77, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.