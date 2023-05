StrettoWeb

E’ pesantissimo il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto in provincia di Cosenza nel giorno della Festa dei Lavoratori. In uno scontro tra due auto tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano è morto un giovane mentre altre 4 persone sono state trasportate in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Cosenza, i carabinieri per gli accertamenti del caso, il magistrato di turno ed i medici del 118.