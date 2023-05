StrettoWeb

Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla Messina – Palermo dove è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, uno scontro tra tre mezzi. Una lunga coda di veicoli si è formata nel tratto a doppio senso dell’A20 tra gli svincoli di Milazzo e Rometta mandando su tutte le furie gli automobilisti.