Incidente sull’A18 Messina-Catania: l’auto fa testacoda in galleria, 45enne ferita

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 8 maggio, sull’A18 Messina-Catania. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:15 all’interno della galleria Parrino in Lejotanni: una Hyundai i10 ha perso il controllo e si è schiantata contro la banchina e il muro del tunnel. La forze dello schianto, ha fatto sì che la vettura facesse un testacoda finendo sulla corsia di sorpasso, dopo aver strisciato lungo il muro per qualche metro. Nonostante la gravità della situazione la conducente, una 45enne di Catania, è rimasta solo lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che l’hanno condotta all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina per ulteriori accertamenti. Presenti anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco: a causa del sinistro, è stata deviata la corsia di marcia fino alla rimozione del mezzo incidentato, creando rallentamenti in direzione Catania.