Incidente sul lavoro nel catanzarese, 60enne muore travolto da un albero

Sono trascorsi appena tre giorni dal primo maggio, data della “festa dei lavoratori”, ma non vi è nulla da celebrare. Un altro tragico incidente, nel catanzarese, ha spezzato la vita di un operaio di 60 anni, Vincenzo Gallo, travolto da un albero durante alcuni lavori di taglio. Il dramma è accaduto lo scorso 28 aprile nel tardo pomeriggio, presso la frazione Passeri di Martirano Lombardo. A nulla è servito l’arrivo del 118 e l’intervento dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I funerali di Vincenzo saranno celebrati oggi, mentre il primo cittadino del comune, Franco Pucci, esprime cordoglio per la perdita del compaesano: “l’Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo è vicina alla Famiglia Gallo per la perdita del caro Vincenzo”.