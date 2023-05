Terribile incidente nel catanzarese: auto contro un albero, morto il conducente

StrettoWeb

Un terribile incidente stradale mortale si è verificato a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, questa mattina alle 6.30. Un’automobile, una Kia Sportage, per cause ancora da chiarare, ha perso il controllo ed è uscita di strada. Il mezzo ha impattato in maniera violenta contro un albero. Per il conducente, un uomo di 39 anni, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, oltre alle squadre di vigili del fuoco di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, i carabinieri per i rilievi del caso.