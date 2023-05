Incendiate auto nel paese di Messina Denaro: individuato il colpevole

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, tra la mezzanotte e l’una, un incendio doloso ha distrutto due autovetture in dotazione alla Polizia municipale di Campobello di Mazara, nel Trapanese. Il fuoco è stato appiccato a due Fiat Tipo, una utilizzata come autovettura di rappresentanza e l’altra immatricolata per i servizi di Polizia municipale.

Oggi un uomo è stato denunciato per l’incendio delle due auto in dotazione al Comune di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Si tratta di un 30enne di Mazara del Vallo. Il soggetto è stato individuato dai carabinieri e dalla Procura di Marsala grazie alle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. L’uomo è stato immortalato mentre depositava alcuni cartoni sulle auto parcheggiate davanti al Municipio, per poi incendiarli.