Inaugurati tre Baby Pit Stop a Reggio Calabria

Il Club Interact Convitto Campanella, che ha come Club capofila il Rotary Club Reggio Calabria, ha aderito e contribuito alla realizzazione del progetto distrettuale “Gocce di Mamma”. Una delegazione del Direttivo del Club accompagnato dalla Dirigente del Convitto “T. Campanella”, dr.ssa Francesca Arena, ha partecipato all’inaugurazione di ben tre Baby Pit Stop, un’area allestita per le mamme e i bambini dove è possibile “fare il pieno di latte e il cambio di pannolino”.

Un ambiente accogliente e riservato pensato per offrire a tutte le mamme la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli anche fuori casa. Un servizio completamente gratuito studiato per venire incontro a chi, per strada, può trovare difficile trovare un punto dove cambiare e nutrire il proprio bambino, assicurando coerenza e piena adesione agli standard Unicef. Un segno tangibile della sensibilità della nostra comunità scolastica verso le famiglie e la città poiché attraverso i baby pit stop si contribuisce a realizzare programmi integrati di promozione della salute. I centri Baby Pit Stop sono facilmente riconoscibili dal logo.

Tutte le future neomamme e tutti coloro che promuovono l’allattamento e l’accoglienza della mamma e del bambino sono invitati presso:

Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle

Corredino sospeso, Viale Amendola 1 D/E

Circolo del Tennis “R.Polimeni”