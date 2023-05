“Il Tempo delle Cattedrali” questa sera al Teatro Trifiletti di Milazzo

StrettoWeb

L’Opera Musicale “Il Tempo delle Cattedrali” debutta questa sera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21:00, al Teatro Trifiletti di Milazzo (ME), per la regia di Daniele Maisano e Davide Borgia che, per celebrare lo spirito dell’opera originale, hanno inserito alcune citazioni.

Lo spettacolo è interamente prodotto dall’Associazione Musicale “Blue Notes” E.T.S. di Davide Borgia ed è tratto dal famoso romanzo di Victor Hugo “Notre Dame de Paris”, conosciuto dal grande pubblico con la trasposizione musicale di Riccardo Cocciante, Luc Plamondon e Pasquale Panella. Nove attori sulla scena che, insieme al corpo di ballo, ci porteranno nella Parigi del 1482, facendoci rivivere gli amori, le passioni, i tradimenti e gli intrighi dei personaggi diventati ormai indimenticabili.

Il sipario si aprirà sul poeta Gringoire, interpretato da Francesco Cucinotta, che si esibirà con il famoso brano “Il Tempo delle Cattedrali” che dà il titolo all’Opera Musicale della “Blue Notes”.

Chiarisce Davide Borgia, Vocal coach e interprete di Febo: “Oltre alle rielaborazioni coreografiche e di regia, ci sarà una modifica importante, che accenno senza svelarla del tutto perché non voglio togliere l’emozione e il piacere allo spettatore. Gringoire sarà sulla scena non soltanto all’inizio ma anche in chiusura. Questa è una differenza rispetto al musical ma è un omaggio allo scrittore Victor Hugo“.

Francesco Cucinotta vive ad Agrigento e interpreta Gringoire dalla prima replica del 2019: “Nonostante io per lavoro sia ovunque, il mio impegno per questo spettacolo è totale. Nel tempo il personaggio è maturato con me, dal punto di vista vocale e psicologico. Gringoire ha diverse sfaccettature ed è molto interessante, anche se si tende di più a osservare Quasimodo, Esmeralda, Frollo e Febo. Posso dire di aver fatto un lavoro molto profondo, sono riuscito a individuare quali aspetti di me potessi inserire nel personaggio“.

