Il Rotary organizza la prima Festa di primavera e dei riti tra gli Arbëreshë

Domenica 28 maggio alle ore 10.30 presso il Castello Carafa di Santa Severina, si terrà l’originale evento organizzato dal Rotary Club di Strongoli, in interclub con i Club di Santa Severina, di Catanzaro, di Corigliano Rossano Sybaris, di Cosenza 7 Colli e di Tirana con l’intervento da remoto del rappresentante speciale del Presidente RI per l’Albania e Kosova. Alla manifestazione, unica nel suo genere, dal titolo Festat e Pranvarës Arbëreshë e ritët e saj nder Arbëreshët (Festa di Primavera e dei riti tra gli Arbëreshë) saranno presenti numerose autorità rotariane e non, con interventi sullo straordinario mondo Arbëreshë. Si parlerà di intercultura, di integrazione, di turismo sostenibile e del Rotary che unisce. Dopo gli interventi di saluto dei Presidenti Francesca Giovinazzi, Antonino Attinà e del Sindaco Lucio Giordano, introdurrà i lavori Novella Lo Giudice, Assistente del Governatore.

A seguire, relazioneranno numerosi esperti, studiosi ed appassionati della materia: Denis Xoxa, socio RC Tirana nonché Presidente Rotary Intercountry Committees Albania, l’Architetto Ursula Basta, Presidente dell’Associazione “Fili Meridiani” nonché Presidente dell’Associazione “Instaruga”, il Dott. Ettore Bonanno, docente di lingua, Creator e social Media Manager di Emira Digital nonché socio di “Fili Meridiani”, il dott. Raffaele Marsico dirigente scolastico IC Verzino, il dott. Ernesto Madeo, Sindaco di San Demetrio Corone e Commissario della Fondazione “Istituto Regionale delle comunità Arbëreshë di Calabria”, il Protopresbitero Pietro Lanza, Protonsicello, Vicario Generale dell’Eparchia di Lungro e Radu Popescu, Rappresentante speciale del Presidente R.I. per l’Albania e Kosova.

Al termine, le conclusioni dell’Assistente del Governatore Marcella Garrubba. Gli interventi saranno alternati a musiche e canti tradizionali a cura di Giovanni Pollizzi e Giovanni Aversa De Fazio e si prevede anche una sfilata di abiti tipici, con contestuale esposizione di gioielli di manifattura orafa Arbëreshë. Dunque, un evento che unisce tradizione, cultura e spettacolo, assolutamente da non perdere!