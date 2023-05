StrettoWeb

Il Lotto premia la Sicilia. Nel concorso di martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 37.500 euro. A Favara, in provincia di Agrigento, è stato realizzato un terno da 22.500, mentre a Modica, in provincia di Ragusa, un ambo è valso a un fortunato giocatore un premio di 15 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 455 milioni da inizio anno.