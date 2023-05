Harry e Meghan, che paura: incidente in auto per scappare ai paparazzi, tragedia sfiorata

StrettoWeb

Tanta paura, tragedia sfiorata, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Il principe Harry e Meghan Markle, infatti, sono stati coinvolti in un incidente a seguito di lungo “inseguimento” in auto “quasi catastrofico” da parte di paparazzi a New York, dove si trovavano per una premiazione del duchessa di Sussex. Lo riporta The Independent.

L’inseguimento pare sia durato circa dure ore, con vari scontri evitati per poco con altre auto, pedoni e due agenti del New York Police Department, afferma un portavoce del principe, citato dai vari media.