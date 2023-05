Giuseppe Scopelliti, a Vibo Valentia la presentazione del libro “Io sono libero”

StrettoWeb

Il “Festival del Sud – Valentia in festa” è pronto ad accendere i riflettori sulla Calabria per la 6 ªedizione, che si terrà presso il Valentianum di Vibo Valentia dall’8 al 10 maggio. Tra gli ospiti l’ex governatore e sindaco di Reggio, Giuseppe Scopelliti che parlerà della sua storia presentando il libro “Io sono libero”. L’evento si terrà mercoledì 10 maggio alle ore 19:30 presso il Valentianum sala Scrigno di Vetro con i saluti del sindaco Maria Limardo. Modera Giuseppe Malara.

Il libro, pubblicato da Pellegrini editore, racconta la vicenda politica e giudiziaria di Giuseppe Scopelliti, ex enfant prodige della Destra, prima leader del Fronte della Gioventù, sindaco di Reggio Calabria, infine Governatore della Calabria. La condanna per falso in bilancio, la lunga detenzione, la solidarietà e l’umanità dei detenuti vissute in carcere, la dedizione degli agenti di polizia penitenziaria e anche la spinta verso il riscatto del lavoro ritrovato, sono al centro del volume-intervista a cura di Franco Attanasio.