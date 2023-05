Il giovane Giuseppe De Sensi, del Calcio Lamezia, convocato a Coverciano

StrettoWeb

Il giovane portiere dell’ASD Calcio Lamezia Giuseppe De Sensi è tra i 75 convocati che prendono parte al Raduno Nazionale che chiude la stagione dell’Evolution Programme: si tratta dei migliori prospetti Under 14 (classe 2009) selezionati, fra i quasi mille visionati durante la stagione.

Osservati 952 calciatori in una prima fase territoriale (112 portieri e 840 giocatori di movimento), scremati a 312 in quella interregionale, saranno 75 i giovani Under 14 (classe 2009) che prendono parte a Coverciano, in questo fine settimana, all’evento che chiude la stagione dei Centri Federali Territoriali (CFT). Il progetto di sviluppo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC vede infatti nel “Torneo del Calciatore – Evolution Programme” la sua fase finale, a cui si arriva dopo un percorso annuale costruito attraverso un lavoro capillare sul territorio, grazie all’impegno di 45 CFT e 13 AST (Aree di Sviluppo Territoriale).