Giulia Tramontano, il mistero della 29enne incinta al 7° mese scomparsa nel nulla da tre giorni

Non hanno avuto esito, per ora, le segnalazioni giunte all’associazione Penelope della presenza a Milano e in provincia di Giulia Tramontano, 29 enne incinta di sette mesi, scomparsa da sabato dalla sua abitazione a Senago.

La giovane, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni nel Milanese. È stato il suo fidanzato a denunciare la scomparsa nella giornata di domenica ai carabinieri che stanno conducendo le indagini e stanno cercando la ragazza. La descrizione e una sua fotografia sono state postate sui social per aiutare le ricerche.

La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, su Facebook cerca di dare indicazioni su come individuare la sorella, incinta di sette mesi, scomparsa da sabato dalla sua abitazione di Senago, nel Milanese e posta una fotografia di Giulia sulla battigia del mare. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse incinta”. “Giulia aveva questo pancione un mese fa – scrive Chiara in riferimento alla fotografia – ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia”. “Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha“, conclude Chiara Tramontano segnalando il disegno che la sorella ha su un braccio.