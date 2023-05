StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Prosegue incessantemente l’attività di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Girifalco con lo scopo tra gli altri di infrenare il dannoso e purtroppo attuale fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Continui via vai a tutte le ore del giorno e della notte in un appartamento del centro di Girifalco non sono passati inosservati agli occhi dei militari della stazione e così nel pomeriggio di giovedì 11 maggio 2023 durante un servizio dedicato, gli stessi traevano in arresto in flagranza di reato una trentunenne girifalcese già agli arresti domiciliari.

La donna a seguito di controllo presso la propria abitazione, volto ad accertare il rispetto delle restrizioni impostegli, veniva trovata in possesso di 15 gr. di sostanza stupefacente del tipo marjuana, 6 gr del tipo cocaina. Il controllo accurato e meticoloso dei militari permetteva di rinvenire anche due bilancini di precisione, 560 euro in banconote di vario taglio possibile provento di spaccio e vario materiale da taglio e confezionamento.

E’ scattato quindi immediatamente l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito la donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Reggio Calabria. La sostanza stupefacente ed i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.