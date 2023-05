Giornate Europee dei mulini, l’Antico Mulino delle Fate rappresenterà la Calabria

StrettoWeb

Il Luogo del Cuore nel cuore della Calabria, l’Antico Mulino delle Fate, Regno della Fata Gelsomina, anche quest’anno sarà l’unico mulino ad acqua in Calabria, ma anche uno dei pochi nell’intero sud Italia a partecipare all’evento Europeo e quindi a rappresentare la nostra straordinaria Regione. In queste due giornate, in tutta l’Italia ed anche in altre nazioni europee, molti proprietari di mulini si renderanno disponibili ad aprire i loro edifici e ad accogliere il pubblico, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate. L’intento è quindi quello di proporre ed illustrare ad un pubblico sempre più vasto questi nostri gioielli troppo spesso ignorati a causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia. Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno, l’Associazione Culturale Amici dell’Antico Mulino delle Fate, si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori nel Regno della fata, offrendo occasioni uniche da far vivere ai nostri amici attraverso la bellezza che cura e ispira, inclusa la possibilità di immergersi nel bosco incantato delle fate e catturare i suoi profumi, sapori e i colori straordinari della primavera. In queste due giornate capiremo che il “tutto e subito” è uno stile di vita che trascura la bellezza, la poesia dell’attesa e le virtù della lentezza. Come scrive lo scrittore Francesco Bevilacqua, “in questi luoghi del cuore, oltre al PIL (Prodotto Interno Lordo) esiste un FEN, “Felicità Esterna Netta”, un indicatore che non può omettersi nel valutare il benessere autentico di una comunità che serba memoria.

Si tratta della dodicesima edizione dell’evento sul territorio italiano organizzata dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, per la Calabria è la seconda volta nella storia sempre con l’antico Mulino delle fate di Lamezia Terme. Lanciata nel 2012, la manifestazione riceve, anno dopo anno, un sempre maggiore interesse. L’obiettivo è quello di fare conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato. E’ anche l’occasione per mutuare messaggi importanti ed attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, la proposta di un turismo educativo, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

Sabato 20 e domenica 21 maggio gli organizzatori attendono i cittadini all’Antico Mulino delle Fate in Via Serra 12 a Lamezia Terme, per conoscere il luogo del Cuore dove da secoli si mescolano storia e mistero. Orari di visita (9.00-13.00)- (15.00-18.30) ingresso gratuito non necessaria prenotazione.

“si ‘nd’ha gula, vianimi a truvari, nua simu cà vicinu a ‘stu jummariallu e v’aspittamu!”.