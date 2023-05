Giochi Matematici, gli studenti dell’ITS G. Filangieri di Trebisacce tra i migliori 100

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non possono che rendere orgogliose l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità i risultati conquistati dai tre studenti dell’ITS G. Filangieri, resisi protagonisti dei Giochi Matematici del Mediterraneo, competizione nazionale che dai 255 mila partecipanti da tutta Italia, ha portato in finale 900 giovani appassionati di logica, geometria ed aritmetica. “I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono tra i primi 100. Riconoscimenti come questi – sottolineano il Sindaco Alex Aurelio e il consigliere delegata all’istruzione Antonia Roseti – oltre a portare alto il nome della Città e della regione dove è nata la Scuola Pitagorica, testimoniano l’impegno che le comunità educanti portano avanti quotidianamente per infondere conoscenza ed amore per la cultura”.

I complimenti vanno, quindi, a Gaetano Gerundino della I CAT, a Valentina Marino della II TUR e a Federica Stamato II TUR che, nella fase finale dei Giochi matematici del Mediterraneo, a Palermo, si sono classificati rispettivamente 83esimo, 71esima e 84esima. E naturalmente ai loro insegnanti Erminia D’Alessandro e Laura Pugliano e al dirigente scolastico Roberta Boffoli.