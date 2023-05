Giochi Matematici: il brillante eufemiese Vincenzo Pirrotta in finale

StrettoWeb

Reggio Calabria e la sua provincia esprimono eccellenze di cui andare fieri. A dimostrarlo sono i Giochi Matematici, la cui finale si svolgerà a Milano il 13 maggio. Tra i rappresentanti del nostro territorio ci sarà anche Vincenzo Pirrotta, studente della 5 F del liceo scientifico Fermi di Sant’Eufemia d’Aspromonte, seguito dalla professoressa Anna Pirrera.

Vincenzo, che si è aggiudicato il prestigioso posto in finale, si era già distinto tra le eccellenze del liceo Fermi dopo essere stato selezionato attraverso un concorso nazionale per partecipare all’Academy of Distinction, un progetto internazionale per la formazione di studenti di alto livello che si sono imposti come eccellenze nel campo della matematica, organizzato dalle Università di Pavia e dall’Università di Southampton.

Di seguito, l’attestato consegnato a Vincenzo Pirrotta, che ne ha suggellato le capacità facendolo entrare a far parte, a tutti gli effetti, delle eccellenze del territorio reggino.

A Vincenzo e a tutti i giovani della provincia che parteciperanno alla finale dei Giochi Matematici presso l’università Bocconi di Milano il prossimo 13 maggio, va un grande in bocca al lupo da parte della Redazione di StrettoWeb.