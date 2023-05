Giochi Matematici: il reggino Christian Maria Cartone unico calabrese a ricevere il premio

StrettoWeb

Sono numerosi i calabresi e i giovani reggini che hanno partecipato ai Giochi Matematici Bocconi 2023, arrivando in finale. L’evento, che si è svolto il 13 maggio scorso, ha visto trionfare anche quest’anno lo studente Christian Maria Cartone, della classe 3ª E dell’I.C. “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro. Il giovane ha tenuto alto l’onore della Calabria.

Christian ha gareggiato per la categoria C2 alla Finale Giochi Matematici Bocconi 2023. A sfidarsi erano circa un migliaio, in un clima di grande allegria e sana competizione. Christian ha svolto 10 quesiti esatti su 10, rientrando fra i primi 50 premiati della sua categoria. Come lo scorso anno, è stato l’unico calabrese a salire sul palco a ricevere il suo premio, emozionato e orgoglioso di rappresentare la sua amata regione.