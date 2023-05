Ex Reggina, German Denis si ritira: il discorso finale e i messaggi sui social

StrettoWeb

German Denis si ritira dal calcio! L’ex attaccante della Reggina ha annunciato questa decisione al termine dell’ultima gara di campionato con il Real Calepina, club dilettantistico bergamasco in cui si era trasferito questa estate. Da brividi il suo discorso finale nello spogliatoio: “scusate se in alcuni momenti sono stato un po’ pesante, ho fatto tutto con il cuore. Vi ringrazio, vi auguro tante belle cose e vi dico di sognare”, ha detto ai compagni, che lo hanno omaggiato con un grande applauso.

Sono tantissimi, sui social, i messaggi di amici ed ex compagni (tra cui Montalto e Liotti) che ringraziano il Tanque per le emozioni regalate, a dimostrazione del grande attaccamento nei confronti di ogni squadra in cui ha giocato. A Reggio Calabria, ad esempio, non dimenticano i tre anni splendidi dell’argentino, la promozione in B a suon di gol e quelle esultanze contagiose. Reggio che, per l’ormai ex attaccante, è una nuova casa sin dal 2019. E questa estate potrebbe tornarci, come ammesso qualche giorno fa nell’intervista concessa a StrettoWeb.