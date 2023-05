Genoa in Serie A, c’è un pezzo di Reggio Calabria: esulta anche Gaetano Caridi, vice di Gilardino

StrettoWeb

Gaetano, per tutti Tano. O “il Mago”. Numero 10, esile, sgusciante, agile, veloce. E freddo sotto porta. Parliamo di Caridi, Tano Caridi, per l’appunto. Nato a Reggio Calabria, oggi festeggia anche lui la promozione del Genoa in Serie A, da vice di Alberto Gilardino. Gaetano Caridi è nato in riva allo Stretto ed è cresciuto alla Reggina. Dal 1995 al 1998 passa dal Sant’Agata, allora già fucina di talenti. Ma poi va al Chiasso e, dal Pontedera in poi, comincia la sua carriera nei Prof.

La Serie A conquistata da vice allenatore non l’aveva mai trovata da calciatore. Solo sfiorata, in B, con le maglie di Mantova (soprattutto Mantova, per ben 8 anni) e Grosseto. Sono gli anni della Reggina in A, che poi Caridi ritrova da avversario dopo la retrocessione amaranto. Non c’è mai stato alcun ritorno, ma siamo sicuri che l’ex fantasista adesso farà anche il tifo per la Reggina in questo rush finale. Intanto, però, si gode la promozione col suo Genoa.