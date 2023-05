Playout Serie C, doccia fredda per l’ACR Messina: l’ex Reggina Tumminello fa sognare la Gelbison

StrettoWeb

Una partita da postseason: maschia, sporca, a tratti anche brutta, ma con tante emozioni concentrate nel finale. Emozioni che, purtroppo, hanno il sapore amaro per l’ACR Messina. I Playout di Serie C sono così, prendere o lasciare. In bilico fra paradiso e inferno anche un gol può fare la differenza.

La rete arriva nel recupero e a festeggiare, per i primi 90′ minuti è la Gelbison. I padroni di casa fanno la partita, il Messina cerca di difendersi e ripartire, non corre grossi pericoli nel primo tempo, salvo un’ingenuità di Fumagalli che rischia di costare cara, ma non ne crea nemmeno in zona offensiva.

Nel secondo tempo il ritmo si alza, soprattutto nella prima parte della ripresa, la Gelbison sfiora il gol con Kyeremateng e reclama un calcio di rigore con Infantino. Il Messina sfiora il clamoroso vantaggio con un cross sbilenco di Berto che centra l’incrocio.

Quando la gara sembra essere destinata allo 0-0, arriva il lampo targato Tumminello: il bomber scuola Roma, visto in Calabria con le maglie della Reggina e del Crotone, scappa alla difesa peloritana e buca Fumagalli con un gran sinistro che regala un successo importante alla Gelbison. Nella gara del ritorno il Messina ha solo un risultato possibile, la vittoria, con qualsiasi punteggio, per salvarsi ed evitare la retrocessione.

AGGIORNAMENTI Fine partita! La Gelbison batte l'ACR Messina 1-0

92' - Gol! Tumminello sblocca la gara, doccia gelata per il Messina In pieno recupero, la sblocca Tumminello! Pallone prolungato in area, l’attaccante della Gelbison sfonda in area e batte di sinistro Fumagalli. Doccia gelata per il Messina.

90' - Infantino cade in area, grandi proteste ma niente rigore! Infantino si allaccia in area con un difensore del Messina, grandi proteste, ma l’arbitro, ad ampi gesti, fa capire che è tutto regolare!

80' - Le energie vengono meno, ritmo più basso Si entra negli ultimi 10 minuti di gara, le energie scarseggiano e il ritmo della gara si abbassa. Al Messina va bene così.

64' - Errore pazzesco di Kyeremateng sotto porta Cosa ha sbagliato l’attaccante della Gelbison! Il pallone attraversa tutta l’area del Messina, Kyeremateng si distende in spacca a due passi dalla porta ma la sua deviazione finisce incredibilmente fuori. Graziato il Messina.

58' - Dentro Ragusa e Konate nel Messina Primi due cambi nell’ACR Messina: dentro Ragusa e Konate per Balde e Fiorani. Ragusa a sinistra, Marino si sposta sottopunta.

56' - Berto sfiora un gol fortunato e clamoroso Un cross calibrato male, senza troppe pretese, prende un giro strano e si stampa sull’incrocio dei pali. Brividi per la Gelbison, il Messina sfiora il vantaggio in maniera incredibile.

50' - La Gelbison chiede un rigore, poi va vicinissima al gol! Doppio brivido per il Messina. Da una situazione confusa in area viene fuori una conclusione di Infantino che lamenta un tocco con un braccio di un difensore peloritano. L’arbitro lascia correre, ma sugli sviluppi dell’azione chiama un calcio di punizione dal limite: palla fuori di pochissimo a fil di palo.

Inizia il secondo tempo!

Fine primo tempo! Primo tempo a reti bianche, poche emozioni, tanti colpi, risultato adeguato a quanto visto in campo. Al Messina va bene anche il pareggio, alla Gelbison no.

37' - Giallo per Marino Gamba alta, troppo alta, per Marino. Colpito al volto Cragnelutti, niente di grave, ma l’arbitro estrae il giallo per gioco pericoloso. La partita resta molto maschia.

30' - Pochi sforzi da parte del Messina L’ ACR Messina prova, quando può, ad abbassare i ritmi. In caso di parità nelle due sfide, lo ricordiamo, resta in Serie C la squadra con il miglior piazzamento, ovvero il Messina.

22' - Che ha combinato Fumagalli?! Il portiere del Messina vuole rimettere in gioco subito il pallone con un rilancio, ma la sfera gli sfugge e finisce per toccarla, con le mani, fuori area. Punizione dal limite alta di pochissimo . Nessun cartellino, ma che ingenuità!

18' - La Gelbison costruisce, il Messina prova a ripartire Il piano partita è chiaro: la Gelbison prova a giocare da dietro e si prende anche qualche rischio, l’ ACR Messina blinda la retroguardia e prova a ripartire, ma senza creare pericoli fin qui.

7' - Scintille in campo, attenzione! Prima un giallo a Cragnelutti, poi Fornito finisce giù. Si scaldano gli animi.

3' - Fumagalli risponde presente! Primo brivido con al Gelbison avanti, Fumagalli risponde presente con un ottimo intervento.

Si comincia!

Gelbison-Messina: le formazioni Gelbison (4-3-3): D’Agostino, Cragnelutti, Loreto, Gilli, Granata, Nunziante, Fornito, Graziani, Infantino, Kyeremateng, De Sena Messina (4-2-3-1): Fumagalli, Berto, Trasciani, Ferrara, Fiorani, Ferrini, Fofana, Marino, Balde Kragl, Perez