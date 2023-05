Gelbison-Messina, come funzionano i playout di Serie C? Il regolamento e le ipotesi salvezza

StrettoWeb

E’ tutto pronto per la doppia sfida playout tra Gelbison e Messina, una delle tante che decreteranno salvezza in Serie C o retrocessione in D delle sfidanti. La squadra peloritana, dopo il pessimo girone d’andata, si è rilanciata con mister Raciti nel ritorno, arrivando anche a sfiorare la permanenza diretta, sfumata di qualche punto. Giocherà lo spareggio, ma da una posizione di classifica vantaggiosa rispetto all’avversaria. Motivo? Andiamo a scoprire il regolamento.

Playout Serie C, il regolamento

Ricordiamo che la sfida si gioca tra la quintultima e la penultima del campionato e tra la quartultima e la terzultima. La posizione finale in classifica, ovviamente, determina dei vantaggi, in questo caso rispettivamente a quintultima e quartultima. Il Messina, finito quintultimo, fondamentalmente ha a disposizione due risultati su tre in entrambe le sfide, con il ritorno giocato in casa. La seconda sfida tra le mura amiche è il primo, piccolo, vantaggio. L’altro è relativo ai risultati.

A conclusione delle due gare di cui ai punti, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C. Cosa significa? Significa che con due pareggi al termine delle due sfide il Messina è salvo, così come in caso di un pareggio e una vittoria. Con una gara vinta e una persa, invece, a determinare il risultato sarà la differenza reti nelle due sfide.