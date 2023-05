Gazzetta dello Sport: “Sant’Agata blindato” alla stampa, ma la Reggina smentisce

StrettoWeb

“In relazione all’articolo odierno del corrispondente locale della Gazzetta dello Sport afferente la blindatura del Sant’Agata all’attività mediatica, la Reggina smentisce qualsivoglia chiusura nei confronti dei giornalisti che frequentano abitualmente il centro nella consueta tradizione di trasparente comunicazione che la società realizza con convinzione e rispetto”. Questa la nota ufficiale pubblicata dalla Reggina sul proprio sito.

Il club amaranto smentisce la notizia odierna della rosea, nelle pagine regionali, che così scrive: “In un Sant’Agata blindato per tutta la stagione, tranne in qualche rara eccezione, attingere notizie è sempre più complicato. Nonostante ciò si riesce a superare il muro alzato con l’esterno dal club di via delle Industrie. Ieri mattina è ripresa la preparazione e prima che iniziasse il lavoro defaticante il direttore sportivo Taibi ha tenuto a rapporto la squadra, sollecitandola a dare il massimo con i marchigiani perché il ko al San Nicola non è stato digerito dall’ambiente”.