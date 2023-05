Gallico Catona, è incubo Promozione: si chiude un ciclo durato 10 anni. Ora quale futuro?

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A Roccella, per il Gallico Catona, si chiude un ciclo durato 10 anni. Al Gioiosa Jonica basta il pari in rimonta per salvarsi e condannare i reggini alla retrocessione in Promozione. Tahyi illude alla fine del primo tempo, Marulla pareggia nel finale di gara, poi i supplementari e l’1-1, che non si schioda, sancendo l’amaro verdetto. Finisce così un lungo ciclo per il Gallico Catona che ritorna mestamente in Promozione.

Annata travagliata, quest’ultima. La stagione regolare si è chiusa con 28 punti: 12 all’andata e 16 al ritorno, più 35 reti fatte e ben 49 subite. Sempre in emergenza a rincorrere risultati e posizioni in graduatoria, si è riusciti a raggiungere i play out all’ultimo giro. Ben tre cambi tecnici, da Peppe Giovinazzo a Totò Barillà. Organico di qualità e con giocatori di categoria superiore che però non hanno trovato l’armonia nel gioco collettivo.

Qual è il futuro prossimo del Gallico Catona? Si è sofferto tantissimi negli ultimi 3-4 anni ed è ovvio che più di qualcosa va modificata e rettificata radicalmente. 10 anni in Eccellenza sono tanti e gratificanti per le realtà di Catona e Gallico, bisogna uscire dall’oblio, con forze fresche in società e nuovi progetti. Si ripartirà da Totò Barillà o si cambierà completamente strategia? Chissà. La delusione è tanta in questi momenti, ma il domani ha delle certezze da cui avviare un nuovo progetto: lo stadio Lo Presti e il settore giovanile. Perseverare negli errori è stato fatale alla società poco incline al rinnovamento. Già questa retrocessione stranamente potrebbe innescare nuove prospettive e nuove logiche alla società del Gallico Catona. Si deve cambiare registro.

Giuseppe Calabrò