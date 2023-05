La gaffe di Repubblica: Marotta blinda Inzaghi all’Inter, ma in foto c’è Pippo con la Reggina | FOTO

StrettoWeb

Pippo o Simone? E’ l’eterno dualismo dei fratelli Inzaghi. Da calciatore le gioie più belle le ha avute il primo, da allenatore le sta avendo il secondo, a un passo dalla sua prima finale di Champions League con l’Inter. Simili, anche fisicamente, c’è chi a volte può confonderli. E’ quanto accaduto a Repubblica, che nella sua versione online ha sbagliato foto.

“Marotta: Inzaghi resta all’Inter”, è il titolo di un articolo del noto quotidiano. In foto, però, non c’è Simone, ma Pippo, con il giubbottino con stemma Reggina. Può succedere. L’immagine è stata poi cambiata, ma la gaffe rimane. Magari, chissà, l’Inzaghi amaranto sognerà pure in futuro la stessa carriera del fratello, ma al momento c’è da difendere la posizione playoff con la squadra dello Stretto.