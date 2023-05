Frosinone-Reggina, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte di formazione

StrettoWeb

Cinque assenti per Pippo Inzaghi nella lista dei convocati della Reggina in vista del match di stasera a Frosinone. Oltre al solito Obi, a Gagliolo e allo squalificato Pierozzi, mancano anche Cicerelli e Bondo.

Frosinone-Reggina, i convocati

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Terranova.

: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer. Attaccanti : Canotto, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Strelec.

: Canotto, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Strelec. Indisponibili: Bondo, Cicerelli, Gagliolo, Obi, Pierozzi.

Frosinone-Reggina, le possibili scelte

Il dubbio resta sempre il modulo, ancor di più dopo il passaggio al 4-3-3, nel secondo tempo di Reggina-Brescia, che ha permesso agli amaranto di esprimersi meglio. Mister Inzaghi, tuttavia, più volte ha fatto intendere che l’atteggiamento non dipende dal sistema di gioco, pur se emerga abbastanza chiaramente come la difesa a 5 sia stata solo una necessità a dispetto di un modulo sicuramente più adatto ai calciatori in organico, ma la cui interpretazione era diventata difficoltosa.

Un azzardo, forse, riproporlo in casa di una capolista lanciatissima, che proverà a giocare e dunque lascerà spazi alle iniziative amaranto in contropiede. Possibile, dunque, la conferma del 3-5-2, con buona parte degli elementi già visti contro il Brescia. Loiacono rileverà Gagliolo e Bouah rileverà lo squalificato Pierozzi. Per il resto, dovrebbe tornare Di Chiara a sinistra, col solito dubbio nel ruolo di play (Majer o Crisetig) e in quello di centravanti al fianco di Menez.