I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso dell’ultima settimana, hanno effettuato controlli per la prevenzione e repressione dei reati. Quattro soggetti del luogo sono stati denunciati alla Procura della Repubblica aretusea: un giovane, con precedenti penali, per detenzione abusiva di munizioni e materiale esplodente. A seguito di perquisizione domiciliare a Floridia, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 ordigni artigianali e 2 cartucce calibro 12. Ogni bomba pesava circa 250 grammi.

Un altro soggetto è stato denunciato per porto abusivo di coltello. I militari hanno segnalato altri due soggetti per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo. Sette soggetti sono stati segnalati dai militari di Floridia alla Prefettura di Siracusa per uso personale di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modica quantità di cocaina, hashish e marijuana.

Nel corso dei controlli a Floridia, in totale, sono state elevate 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per guida senza casco, uso del cellulare alla guida, circolazione senza revisione, guida con patente scaduta o mai conseguita. Il totale delle sanzioni emesse ammonta a circa 17 mila euro. Sono stati inoltre sequestrati 3 veicoli che circolavano senza copertura Rca e decurtati oltre 80 punti.