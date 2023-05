Finte multe a Scilla, il Comandante Latella: “non pagate, è una truffa” | FOTO

StrettoWeb

La denuncia arriva direttamente dai profili social del Comandante dei Vigili di Scilla Barbara Latella e riguarda alcune finte multe affisse alle vetture presenti nel Comune. “Mi è appena stato segnalato questo fac-simile di verbale di accertamento lasciato su un veicolo in sosta che reca l’intestazione del Comune di Scilla asseritamente redatto da me Comandante con indicazione di un conto corrente postale su cui pagare la presunta sanzione”. Una truffa studiata a tavolino e completa di dettagli, dal marchio del Comune di Scilla all’indicazione dell’articolo del codice della strada violato, dal costo della sanzione fino al famigerato “sconto” se si paga entro i primi cinque giorni.

Il Comandante, alla luce dei fatti, chiede aiuto anche alla cittadinanza: “in attesa di accertare doverosamente eventuali responsabilità, al fine di chiarire se trattasi di uno scherzo di pessimo gusto o di altre ipotesi al vaglio della scrivente e degli organi comunali preposti, si prega di voler segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza analoga, direttamente presso gli uffici del Comando e, contestualmente, di non effettuare alcun pagamento poiché trattasi di un falso! La sosta a pagamento – continua – non è ancora attiva! I verbali elevati dalla Polizia Locale di Scilla hanno il logo comunale assolutamente diverso da quello che appare in foto. Si prega di assicurare massima collaborazione al fine di consentire l’individuazione tempestiva dei responsabili” conclude.