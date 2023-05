Torna il “Festival del Sud – Valentia in festa”: al via la sesta edizione

StrettoWeb

Il “Festival del Sud – Valentia in festa” è pronto ad accendere i riflettori sulla Calabria per la sesta edizione, che si terrà presso il Valentianum di Vibo Valentia dall’8 al 10 maggio. Il Festival del Sud è una manifestazione itinerante che mira a creare un valore aggiunto per il territorio, coinvolgendo la comunità, le attività produttive, gli operatori economici e le associazioni locali. L’evento è progettato per essere su misura per il territorio, ospitato in luoghi storici e caratteristici della Calabria. Più di 50 ospiti di caratura internazionale della cultura, della musica, dello sport e della politica, si alterneranno nelle tre giornate vibonesi, che renderanno la città calabrese centro culturale del Paese. Tra i più celebri, il giornalista antimafia Pino Maniaci, l’imprenditore Joe Bastianich, il sottosegretario Vittorio Sgarbi, i figli di Giulio Andreotti, Stefano e Serena Andreotti, il Direttore responsabile di Ansa Luigi Contu, il Direttore dei quotidiani editi dal gruppo Monrif Agnese Pini, l’ex Ministro Claudio Martelli, Piera Maggio, il Marò Massimiliano La Torre, il deputato Aboubakar Soumahoro e l’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, che farà la sua prima presentazione del libro in Calabria.

Nell’alternarsi delle conferenze, tutte ad eccesso gratuito, i visitatori potranno visitare il Museo d’Arte Contemporanea LIMEN, il progetto “Campagna Amica” di Coldiretti, numerosi stand con prodotti tipici del territorio, il Battistero di Piazza San Leoluca e la mostra Independent Republic. Inoltre, avranno la possibilità di partecipare ai laboratori creativi organizzati da “Mamma che Festa”, alle letture ad alta voce organizzate dal Sistema Bibliotecario Vibonese e ai laboratori di ceramica organizzati dagli artisti della bottega LIMEN.

Il Festival del Sud – Valentia in Festa è organizzato da Associazione Valentia, tra le principali realtà giovanili a livello nazionale. L’associazione è composta da centinaia di ragazzi, volenterosi di spendersi per il proprio territorio e per la propria comunità. Il presidente di Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco, ha illustrato la programmazione della sesta edizione del Festival del Sud: “è un Festival della cultura, della musica, del food e del territorio, il festival della Calabria dall’anima itinerante e dal respiro internazionale. Attenti alla pianificazione strategica, puntiamo a creare un valore aggiunto per il sistema territoriale coinvolgendo comunità, attività produttive, operatori economici e associazioni. Il nostro lavoro è stato incentrato sulla creazione di eventi su misura del territorio in luoghi storici e caratteristici della Calabria. Il festival offre un’esperienza culturale completa, con una vasta gamma di eventi che spaziano dalla musica alla gastronomia, dall’arte alle conferenze, dalla letteratura alla storia e molto altro ancora. Ci saranno anche conferenze sulla legalità, la cittadinanza attiva, l’educazione finanziaria, la storia del volontariato e molto altro ancora. In questi tre giorni, al Valentianum ci sarà la Calabria migliore”.

L’evento è patrocinato dal Parlamento Europeo. Il Festival del Sud – Valentia in Festa è finanziato anche con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura. Il festival rientra tra gli eventi culturali promossi dal Comune di Vibo Valentia per il Maggio dei Libri, sempre nell’ambito del più ampio progetto di Vibo Città Valentissima.