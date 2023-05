Pino Daniele, cori, lacrime: il “Maradona” teatro a cielo aperto della festa Napoli | VIDEO

StrettoWeb

Può uno stadio finire sold out per una partita di calcio che… non si sta giocando lì in quel momento? A Napoli è successo. Atmosfera da brividi al “Diego Armando Maradona“: i cori più famosi cantati con passione, le urla al gol di Osimhen con tanto di speaker, le lacrime con “Napule è” di Pino Daniele. E poi la grande, straordinaria festa tra striscioni e fumogeni, con i fuochi d’artificio in lotanananza.

C’era di tutto al “Maradona”, tranne il Napoli che stava giocando a Udine ed era proiettato su un maxischermo. Ma è come se i ragazzi di Spalletti fossero lì, sospinti dall’intera città in una notte già passata alla storia.

"Napule è", i fumogeni e i cori: brividi al Maradona!