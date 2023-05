StrettoWeb

Dall’Arma dei Carabinieri è arrivato un augurio per la Festa della Mamma: “Sono dentro uno sguardo di comprensione, dietro un sorriso di conforto, in un gesto di consolazione, pronte a sorreggere il mondo con il loro amore“, si legge in un tweet. “Auguri a tutte le Mamme d’Italia e a quelle dei #Carabinieri, impegnate ogni giorno al servizio della comunità”.