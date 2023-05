“Fedez, compra l’Acr Messina”. E lui risponde

StrettoWeb

Sono giorni caldi, sul fronte calcistico, in casa Acr Messina. Dopo la gioia salvezza, arrivata in un pazzo finale nello spareggio contro la Gelbison, il Presidente Sciotto ha annunciato che cederà la società, affidandola intanto al Sindaco Basile. Non si registrano però al momento novità di sorta sul fronte investitori, quegli stessi investitori che i tifosi peloritani stanno provando a trovare tentandole tutte. Come? Scrivendo ad alcuni vip sui social attraverso tag, commenti e non solo.

E c’è anche chi ha risposto. Come ad esempio Fedez. Il noto cantante è stato interpellato sull’argomento nel corso di una diretta Instagram. “Perché Fede Presidente del Messina? Non sto capendo questo meme”, chiede confuso Fedez, che evidentemente non conosce la vicenda. Il messaggio, però, è parzialmente centrato: far parlare del Messina, che cerca disperatamente investitori che possano far proseguire il calcio sullo Stretto, non disperdendo una categoria conquistata e difesa a fatica.