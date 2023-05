Viaggio nella storia di Reggio con British School: attori, giochi e attività per bambini in via Marina

StrettoWeb

“Flying trough time”, un viaggio nel tempo e nella storia per salvare Reggio Calabria. Il tutto a misura di bambino. Tutti sulla mongolfiera di ih British School, la prestigiosa scuola d’inglese reggina foriera di interessanti attività didattiche e ricreative con un focus particolare dedicato ai suoi studenti più giovani. E non solo. L’evento in programma sabato 27 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, è dedicato non soltanto agli studenti della scuola, ma anche ai bambini esterni alla realtà British, dagli 8 ai 10 anni, che hanno voglia di divertirsi, passare un sabato diverso e fare pratica con il proprio inglese.

Il raduno si terrà qualche minuto prima delle ore 15:00 in via Marina, all’altezza della Stazione Lido, presso lo stand dell’ih British School che fungerà anche da info point per prendere contatti con la scuola.

Per tutti coloro che parteciperanno all’evento, ci sarà la possibilità di vincere un percorso gratuito per l’anno academico 2023-2034. I dettagli su come vincere saranno forniti durante l’evento. La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario prenotarsi al seguente link: https://www.britishschoolrc.com/may27

Per maggiori info ci si può recare presso la sede della scuola in Via Argine Dx Annunziata 13 o chiamare lo 0965-20024.

Attività dedicate ai bambini:

Giant bubbles: “verrà creata la miscela con la quale i bambini potranno creare palloni giganti per controllare la velocità e la direzione del vento”. Bubble painting: “gli studenti aggiungeranno colore alla miscela di bolle e poi “dipingeranno” le loro bandiere di gruppo, pronte a volare dal dirigibile quando sarà il momento di tornare indietro nel tempo”. Balloon races: “gli studenti progetteranno il design della loro mongolfiera e poi gareggeranno per vedere chi sarà il miglior pilota di mongolfiere”. Donatella Versace: “gli studenti gareggeranno per creare delle catenelle di carta per formare un’ancora (che ricorda la famosa stampa Versace)” Anaxilas: “gli studenti lavoreranno insieme per realizzare figure in bronzo (di carta stagnola) da aggiungere al tesoro del tiranno”

Le attività dedicate agli adolescenti

Imparare divertendosi è uno dei segreti per rendere più efficace lo studio dell’inglese. E in questo caso, l’ih British School ha deciso di realizzare un evento che omaggia le proprie radici reggine. L’inglese sarà, infatti, lo strumento per imparare la storia di Reggio Calabria e diversi personaggi storici che hanno svolto un ruolo da protagonisti nel corso dei secoli.

Riccardo Cuor di Leone, il tiranno Anaxilas, Giulia figlia di Augusto e tanti altri personaggi, interpretati da degli attori, saranno il fulcro di attività e giochi in un percorso a tappe che accompagnerà gli adolescenti lungo tutta la via Marina!

Flying Through Time con British School: uno dei time agent ha un messaggio per tutti i partecipanti

I personaggi presenti:

Riccardo Cuor di Leone (il ‘cattivo’, crociato) Anaxilas (antico tiranno greco) Donatella Versace (focus sullo stile dei disegni catene/ancore) Edward Lear (pittore) Lucrezia Cicala (madre di Scipione, guida di una rivolta a tema marinaresco) Giulia (figlia dell’imperatore Augusto, esiliata a Reggio Calabria)