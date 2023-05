Estate in Calabria: a Sibari torna l’evento cinematografico “Le Notti dello Statere”

StrettoWeb

Giunto alla sua 19esima edizione, torna l’evento cinematografico più attese dell’estate, “Le Notti dello Statere” a Sibari. “In queste settimane – si legge nella nota – fervono i preparativi dell’evento che ogni anno accende la bella stagione sulla costa ionica calabrese. C’è già la data: si terrà sabato 1° luglio alle ore 21:30 nell’area spettacoli dei Laghi di Sibari. Si sta lavorando intensamente al programma dettagliato e soprattutto al “cast” dei premiati, nomi di primo piano del mondo del cinema, come vuole la tradizione delle Notti dello Statere che è appunto principalmente un riconoscimento nazionale di cinematografia ideato dall’intuizione del patron Luca Iacobini“.

“Poi c’è la funzione sociale e di ricaduta economica sul territorio, un’operazione naturale di marketing turistico che coniuga la serata di gala con l’incontro tra il pubblico e gli ospiti di grido. Questi ultimi, puntualmente con il desiderio di tornare in Calabria per il calore della gente, l’accoglienza, la bellezza dei luoghi e la cucina apprezzatissima. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Cassano Jonio ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari, con le Terme Sibarite e con la Pro loco Sibari Magna Grecia. “Le Notti dello Statere” viene preceduto da un progetto di cinema dedicato ai ragazzi“, conclude.