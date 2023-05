Ennesimo incidente sulla Silana-Crotonese: auto finisce contro il guardrail

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla ss107 Silana-Crotonese, nello stesso tratto dove si era verificato un altro sinistro, mortaleun altro sinistro, mortale, in data 3 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen C1 è finita questa mattina contro il guardrail al km 83 all’altezza di San Giovanni in Fiore, senza però provocare danni a cose o persone. Il conducente, coinvolto nello scontro, è rimasto lievemente ferito sul volto. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri di San Giovanni in Fiore, anche i Vigili del Fuoco e l’Anas per mettere in sicurezza la strada e ripristinare la viabilità.