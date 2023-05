Elon Musk sfida Whatsapp: in arrivo chiamate audio e video su Twitter

StrettoWeb

Elon Musk non smette di stupire (e strafare): dopo l’annuncio di ieri sulla disattivazione degli account Twitter inattivi, il numero uno dell’uccellino blu più social di sempre ha difatti lanciato una vera a propria sfida a Whatsapp. “Prossimamente – ha cinguettio il CEO di Twitter – saranno disponibili chat vocali e video dal tuo account su questa piattaforma”. Una grande innovazione, forse anche un po’ azzardata, per un social conosciuto e utilizzato soprattutto per la brevità dei messaggi. “Potrai parlare con persone in qualsiasi parte del mondo – ha continuato Musk – senza dare il tuo numero di telefono”. Un vantaggio chiaramente, per proteggere anche la privacy degli utenti. Una discrezione piuttosto apprezzata dal sempre più estroso Elon: da oggi infatti, la piattaforma inizierà anche a crittografare i messaggi diretti. “La prova del fuoco è che non potrei vedere i tuoi DM anche se avessi una pistola puntata alla testa”, ha scritto Musk in un altro tweet. Con l’ultima versione dell’app gli utenti potranno interagire con un emoji o un messaggio diretto, stimolando quindi una conversazione privata. Whatsapp avvisato, mezzo salvato.