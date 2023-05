Elezioni USA 2024, crollano i consensi di Biden: i sondaggi premiano Trump

StrettoWeb

A due settimane dall’annuncio della propria ricandidatura alle elezioni presidenziali USA 2024, Joe Biden vede crollare i propri consensi. Secondo un sondaggio ABC News/Washington Post, il gradimento verso l’attuale presidente USA sarebbe sceso al 36%, in calo rispetto a febbraio e appena al di sotto del suo precedente minimo nel 2022.

Il 56% degli intervistati disapprova il lavoro che il presidente ha fatto fin qui, la maggior parte dei democratici intervistati (58%) ha dichiarato che preferirebbe che i democratici scegliessero qualcun altro come candidato presidenziale. Difficoltà anche nel testa a testa con Trump: in una eventuale sfida per la Casa Bianca nel 2024, il 38% ha dichiarato che voterebbe sicuramente o probabilmente per il presidente, rispetto al 44% che sicuramente o probabilmente sosterrebbe Trump.

Per Biden, parte del problema sembra essere legato all’età e alla sua “acutezza mentale”: il 26% ha detto che Biden, che ha 80 anni, è troppo vecchio per un altro mandato. Un ulteriore 43% ha detto che sia Biden che Trump, che ha 76 anni, sono troppo vecchi. Solo il 28% ha detto che nessuno dei due è troppo vecchio per altri quattro anni alla Casa Bianca.