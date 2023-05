Elezioni, i NOMI dei candidati e degli assessori designati della lista “Orgoglio Taormina”

StrettoWeb

Presenta la candidatura a sindaco di Antonio D’Aveni, gli assessori designati e la lista a sostegno “Orgoglio Taormina”. “Esprimo grande soddisfazione per i rappresentanti in lista di Orgoglio Taormina: è nata da una scelta fatta sul territorio attraverso competenza, passione e qualità. Una squadra dinamica, giovane e carica di entusiasmo, unita dalla visione di città che abbiamo messo in campo per una nuova Taormina che sia città di turismo ma anche e soprattutto città di chi la vive da residente. Con servizi all’avanguardia e prospettive internazionali. La mia giunta ha un profilo di competenza e di esperienza: Antonella Garipoli grande professionalità e rappresenta a pieno la città di Taormina”, ha dichiarato Antonio D’Aveni, candidato sindaco.

Gli assessori designati: Alessandro Cardente, già presidente di Municipalità a Roma nell’Amministrazione Veltroni e responsabile dell’Ente Nazionale di Microcredito in Sicilia; Francesco Chinnici ricopre il ruolo di consulenza per l’arte e la cultura per il Presidente del governo cinese, inoltre è organizzatore di eventi d’arte in tutto il mondo. L’architetto Antonia Garipoli è la figlia di uno dei più apprezzati sindaci di Taormina, Nicola, in passato è stata consigliere e assessore comunale.