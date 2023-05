StrettoWeb

Oggi si è votato in Grecia per le elezioni politiche: sono stati quasi 10 milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere il nuovo governo. Secondo i primi exit poll, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il partito di Alexis Tsipras si aggira invece tra il 29 e il 35%. Il Pasok, terza forza politica, è dato tra il 12,5 e il 9,5%.