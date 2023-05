Elezioni comunali Taormina: lo spoglio in diretta, De Luca nettamente avanti

StrettoWeb

Al via lo spoglio delle schede a Taormina. Si sono sfidati 4 candidati a sindaco: l’ex primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, Alessandro De Leo, fedelissimo del leader di Sud chiama Nord, il sindaco uscente Mario Bolognari e Antonio D’Aveni, già consigliere comunale. E’ stata una campagna elettorale dura con grande tensione tra De Luca e Bolognari: si prospetta un testa a testa tra i due candidati.

Cateno De Luca nettamente avanti su Bolognari

Cateno De Luca sta per diventare il nuovo sindaco di Taormina battendo la concorrenza di Mario Bolognari, Antonio D’Aveni. La situazione appare fluida con un vantaggio di circa 300 voti nei confronti dell’attuale sindaco.

Le liste

In lista con Bolognari alcuni ex alleati di De Luca, che avevano preso le distanze dall’ex sindaco di Messina. L’attuale sindaco avrà nella sua lista Nunzio Corvaia, Andrea Carpita, Lucia Gaberscek, Giuseppe Lo Turco. Nella compagine di De Luca ci saranno due consiglieri della maggioranza uscente, Salvo Brocato e Giuseppe Sterrantino, che nei mesi scorsi hanno lasciato Bolognari, e due consiglieri dell’opposizione uscente, Alessandra Cullurà e Claudio Giardina. Antonio D’Aveni avrà in lista il consigliere di opposizione, Pina Raneri.

