Elezioni Comunali: a Taormina 4 candidati sindaco ma è una sfida a 3

Sarà sfida a 3 per le elezioni comunali a Taormina del prossimo 28 e 28 maggio, con l’uscente Mario Bolognari, Cateno De Luca e Antonio D’Aveni. Ci sarà anche un quarto candidato sindaco, Alessandro Di Leo, in campo per guidare una seconda lista vicina a De Luca.

In lista con Bolognari alcuni ex alleati di De Luca, che avevano preso le distanze dall’ex sindaco di Messina. L’attuale sindaco avrà nella sua lista Nunzio Corvaia, Andrea Carpita, Lucia Gaberscek, Giuseppe Lo Turco. Nella compagine di De Luca ci saranno due consiglieri della maggioranza uscente, Salvo Brocato e Giuseppe Sterrantino, che nei mesi scorsi hanno lasciato Bolognari, e due consiglieri dell’opposizione uscente, Alessandra Cullurà e Claudio Giardina. Antonio D’Aveni avrà in lista il consigliere di opposizione, Pina Raneri.