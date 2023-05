Elezioni Comunali, lo spoglio in diretta: boom del Centro/Destra a Catania, Modica e Ragusa

StrettoWeb

Al via lo spoglio nei quattro capoluoghi di provincia interessati dalle urne: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. L’eventuale ballottaggio si terrà il prossimo 11 e 12 Giugno. Tutti gli aggiornamenti con i voti in tempo reale su StrettoWeb.

Gli exit poll a Catania

Il candidato del centrodestra Enrico Trantino è avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. A seguire: Lanfranco Zappalà 3,0 – 7,0; Gabriele Savoca 2,0 – 5,0; Vincenzo Drago 0,0 – 0,0; Giuseppe Giuffrida 0,0 – 0,0; Giuseppe Lipera 0,0 – 0,0; Altre 3,0 – 5,0.

A Siracusa in testa il candidato del centrodestra Messina

Alle elezioni comunali di Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

Exit poll, il centrodestra prende anche Modica

Maria Monisteri Caschetto, candidata del centrodestra senza simboli di partito, sarà eletta al primo turno a Modica, secondo gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia. Otterrebbe il 64-68% contro il 23-27% di Ivana Castello e Antonino Gerratana 7-11.

Elezioni Trapani, exit poll: Miceli verso la vittoria al primo turno

Maurizio Miceli (centrodestra) dovrebbe vincere al primo turno a Trapani secondo gli exit poll, anche se Giacomo Tranchida (centrosinistra) dovrebbe arrivare anche lui intorno al 40% che in Sicilia varrebbe l’elezione.

Elezioni Ragusa, exit poll: Peppe Cassì vince a valanga

A Ragusa sindaco uscente Peppe Cassì, che ha rotto con il centrodestra che ha optato per Cultrera e si presenta con una serie di civiche, trionfa al primo turno sfiorando il 60% secondo gli exit poll.

I candidati a Catania

A Catania sono 7 i candidati a sindaco e 19 le liste per il consiglio comunale. Pd e M5S sostengono Maurizio Caserta. Il centrodestra si è unito attorno all’avvocato Enrico Trantino. Gli altri candidati sono Gabriele Savoca (due liste legate al movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca), Vincenzo Drago del Psdi, il consigliere comunale uscente Lanfranco Zappalà, Giuseppe Giuffrida e l’avvocato Giuseppe Lipera.

I candidati di Siracusa

Sono 8 i candidati sindaco a Siracusa con 25 liste prsentate. Il centrodestra sostiene Ferdinando Messina, Pd e M5S appoggiano Renata Giunta. Gli altri sono il sindaco uscente Francesco Italia, l’ex Fi Edy Bandiera, Giancarlo Garozzo, Roberto Trigilio, Michele Mangiafico e Abdelaaziz Mouddih.

I candidati di Ragusa

A Ragusa sono 4 i candidati con 17 le liste presentate. Per il centrodestra il candidato è Giovanni Cultrera, per il Pd è Riccardo Schininà, mentre i grillini corrono con Sergio Firrincieli. In campo anche l’uscente Peppe Cassì, sostenuto da 5 liste civiche.

I candidati di Trapani

A Trapani i candidati sono 4, con 20 liste presentate. L’uscente Giacomo Tranchida è candidato con esponenti del Pd (sulla scheda non ci sarà il simbolo Dem) e varie liste civiche. Il M5S sostiene Francesco Brillante. Maurizio Miceli è il candidato del centrodestra. Anna Garuccio è candidata a capo di una lista civica.