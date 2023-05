Elezioni comunali Sardegna 2023: lo spoglio in diretta, grande attesa ad Assemini ed Iglesias

StrettoWeb

Al via lo spoglio nei 38 Comuni in Sardegna chiamati al voto per le elezioni comunali 2023. Due i Comuni sopra i 15 mila abitanti, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio: Iglesias e Assemini. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta delle schede.

Modolo, Milia eletto sindaco

A Modolo Giovanni Maria Milia vince le elezioni con il 93% dei voti. Battuto nettamente Jonata Cancedda

Elezioni Comunali Sardegna 2023: già eletti 10 sindaci

In Sardegna 10 Comuni sui 39 al voto hanno già eletto il loro sindaco: sono Chiaramonti, Collinas, Furtei, Seui, Simala, Villa Verde, Narbolia, Galtellì, Irgoli e Jerzu. In queste città era stata presentata una sola lista e già ieri sera era stato superato il quorum minimo del 40% degli elettori. Negli altri 29, compresi Assemini e Iglesias, dov’è previsto anche l’eventuale doppio turno di ballottaggio, sarà decisiva la giornata di oggi.

Nel Sassarese, a Chiaramonti ha vinto Luigi Pinna. In provincia di Nuoro, a Galtellì è stato eletto Franco Solinas, a Irgoli eletto Ignazio Porcu mentre Carlo Lai è il sindaco di Jerzu. In provincia di Oristano, a Villa Verde è stato eletto Sandro Marchi. Anche Simala ha il suo nuovo primo cittadino: è Gian Marco Atzei. A Narbolia è stato confermato Gian Giuseppe Vargiu. Nella provincia del Sud Sardegna, a Seui il nuovo sindaco è Fabio Moi. Francesco Sanna è invece il primo cittadino di Collinas, e Nicola Cau è il sindaco di Furtei.

In Sardegna affluenza al 63,22%

Si è chiusa con un’affluenza del 63,22%, registrata alle 15, la tornata elettorale in 39 comuni della Sardegna, un dato in linea con quello di cinque anni fa in cui aveva votato il 63,07%. Le percentuali piu’ alte si sono registrate nel Sassarese (71,44%), nel Nuorese (66,56%) e nel Sud Sardegna (66,84%).

I candidati ad Iglesias

A Iglesias in campo il primo cittadino uscente Mauro Usai sostenuto da sette liste, oltre il Pd, Progressisti, Idea Sardegna e altre civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc. 4 le liste, tutte civiche, che sostengono il medico Beppe Pes. Ufficialmente nessun partito nazionale avrà il suo simbolo ma Pes può contare sui voti di Lega, Udc, Forza Italia, Riformatori e anche il Movimento 5 stelle. Un patto che non è piaciuto a Fratelli d’Italia che infatti ha presentato un suo candidato, il consigliere comunale Luigi Biggio.

I candidati ad Assemini

Ad Assemini, città guidata attualmente da un commissario, torna in campo l’ex sindaco Mario Puddu sostenuto da Riformatori, Sardegna 2020, Udc, più una civica che porta il suo nome. Il candidato del Movimento 5 stelle e del Partito Democratico è Diego Corrias, ex assessore comunale, con lui anche il Psi e una civica. La candidata del centrodestra è Niside Muscas sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Elenco comuni al voto

Assemini

Iglesias

Decimomannu

Maracalagonis

Galtellì

Irgoli

Jerzu

Macomer

Meana Sardo

Tortolì

Oliena

Sindia

Ales

Boroneddu

Cabras

Modolo

Narbolia

Nughedu Santa Vittoria

Pompu

Riola Sardo

Simala

Soddì

Villa Verde

Aglientu

Budoni

Cheremule

Chiaramonti,

Palau

Sedini

Collinas

Donori

Fluminimaggiore

Furtei

Gesturi

Ortacesus

Senorbì

Seui

Teulada

Villaspeciosa